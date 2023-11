Fahrstuhl-Zugang blockiert Langenfelder Parkdeck-Nutzer müssen Treppen steigen

Sieben Monate nach dem Frühlings-Ärger sorgt Langenfelds zentralstes Parkdeck erneut für Verdruss. Autofahrer, die auf dem Sass am Markt in der Fußgängerzone Solinger Straße den Fahrstuhl nach unten nehmen wollten, standen am Freitagmorgen vor quasi verschlossenen Türen. „Weder funktionierte der elektrische Türöffner, noch ließen sich die Türen zum Lift-Vorraum per Hand öffnen“, bemängelt Günter Striewe, Parkdeck-Kunde aus Reusrath.