Langenfeld : David Uessem lädt zur Finissage auf Haus Graven ein

Die Ausstellung „FaceTime“ des jungen, 1981 geborenen und in Gummersbach lebenden Künstlers David Uessem in der Wasserburg Haus Graven (Langenfeld-Wiescheid) endet am Pfingstmontag. Zuvor lädt der Förderverein zu einer Finissage für Sonntag, 2. Juni, ab 14 Uhr ein. Der Künstler ist anwesend. Wer die Ausstellung betritt, sieht beeindruckende, großformatige Bilder, die auf den ersten Blick an Fotos erinnern. Erst bei näherem und genauem Hinschauen erkennt der Besucher, dass der Künstler sie detailgenau mit dem Pinsel in Öl- oder Acrylfarben gemalt hat. Dabei zeigt er überlebensgroße Gesichter, die einerseits die Realität widerspiegeln, aber zugleich durch Übermalung abstrakt und illusionistisch verwandelt sind.