Erste Ideen Das wünschen sich die Monheimer für ihr künftiges Kino

Doch Monheim ist nicht Düsseldorf, auch wenn es diesem (in besagten 70ern) für ein Jahr widerrechtlich einverleibt wurde. Ausgerechnet in der Stadt, die von einer Jugendpartei regiert wird, soll das Programmkino eine Zukunft haben. Ende 2024, so der Plan, wird – fast 100 Jahre nach seiner Eröffnung – das alte Lichtspielhaus an der Turmstraße 21 in veränderter Form wiederbelebt. 56 Jahre lang, zwischen 1927 und 1968, guckten hier Generationen von Monheimern die Produktionen von Ufa, Hollywood und anderen Traumfabriken. Nun plant die Stadt, in dem früheren „Menrath“, heute das Spielmann-Ensemble mit Rheincafé und Karnevalskabinett, ein Programmkino mit rund 100 Sitzplätzen einzurichten.