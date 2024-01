Jeckes Treiben in Langenfeld und Monheim Das tun die Städte für die Sicherheit im Straßenkarneval

Ob an Weiberfastnacht oder bei den Umzügen – Straßenkarneval wird in Langenfeld und Monheim bunt, fröhlich und ausgelassen gefeiert. Um die Sicherheit der Jecken zu gewährleisten, setzen die Experten in den Rathäusern und in den Vereinen auf Prävention und auf viele Einsatzkräfte während des närrischen Treibens.