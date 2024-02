Sauerländischer Gebirgsverein Das sind die Wandertouren im Februar

Die Dienstagstouren hingegen erfordern mit einer Länge von etwa 15 Kilometern schon etwas mehr Kondition. Auch einige Höhenmeter müssen dabei bewältigt werden. So steht am Dienstag, 6. Februar, eine Wanderung durch den Staatsforst Burgholz an der Wupper an. In der Woche darauf wird am 13. Februar, rund um Haan gewandert. Eine Woche später wird am 20. Februar von Witzhelden ins Wersbachtal und am 27. Februar rund um das ehemalige Kloster Ommerborn südlich von Wipperfürth gewandert. Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat gibt es zusätzlich unter dem Motto „Natur und Kultur erleben“ eine Wanderung von maximal 10 Kilometern Länge mit moderaten Steigungen. Dienstags und mittwochs gibt es am Ende der Wanderung eine Einkehr.