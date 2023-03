Monheimer Ferienprogramm Osterferien mit Römern, Kunst und Krimi

Die Spielplätze in Monheim und Baumberg sind mittlerweile über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Doch neben Klassikern wie dem Wasserspielplatz im Rheinbogen, dem Piratenspielplatz am Kapfenberger Weg in Baumberg oder dem ebenfalls sehr beliebtem neuen Drehscheiben-Spielplatz an der Bregenzer Straße gibt es auch noch ein paar Geheimtipps. In Begleitung ihrer Eltern können Kinder zwischen drei und sechs Jahren an einer Spielpatz-Tour inklusive Eiersuche teilnehmen und Spielflächen entdecken, die sie vielleicht noch nicht kennen. Treffpunkt mit dem Fahrrad ist am Spielplatz Zum Hinterfeld 4-10 in Baumberg. Die Tour am 3. April startet um 9.30 Uhr und geht bis etwa 12 Uhr, Kosten liegen bei fünf Euro pro Kind. Eine Anmeldung ist über die Webseite www.monheim.de/ferien möglich oder im Bürgerbüro.