Monheimer Bühnenprogramm Das sind die Kulturveranstaltungen im April

Tamara Stefanovich führt in ihrem Konzert „Alles Bach, oder was?“ am 20. April, 20 Uhr, in der Aula am Berliner Ring zu Stücken nach den musikalischen Vorbildern des jungen Bachs – den Norddeutschen Johann Adam Reincken und den Italiener Bernardo Pasquini, um schließlich mit der Partita in e-Moll ein Meisterwerk vorzustellen, das Bach gleich zweimal in den Notendruck gab. Dass Bach sein Talent auch an seine Söhne weitergab, zeigen die Werke Carl Philipp Emanuel und Johann Christian Bachs, die beide auf dem Weg vom Barock zur Klassik ihre ganz eigenen Wege einschlugen. Tamara Stefanovich überzeugt in ihren Konzerten das Publikum weltweit mit ausgeklügelten Recital-Programmen, kündigen die Veranstalter an.. Regelmäßig tritt sie in den renommiertesten Konzertsälen und bei hochkarätigen Festivals auf, darunter die Carnegie Hall in New York, die Berliner Philharmonie und die Salzburger Festspiele. Tickets kosten im Vorverkauf Preisstufe eins: 39 Euro, Preisstufe zwei: 34 Euro, Preisstufe drei: 29 Euro. An der Abendkasse Preisstufe eins: 44 Euro, Preisstufe zwei: 39 Euro, Preisstufe drei 34 Euro.