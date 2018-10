Das Rüstzeug für Halloween in Langenfeld

Einkaufen in Langenfeld und Monheim : So wird Halloween besonders gruselig

Event Fashion Koch bietet Kostüme für alle Gelegenheiten – allerdings nur noch via Internet, sagt Thorsten Koch Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Ein Kostüm, die richtige Schminke, gruselige Mahlzeiten und ein bisschen Deko machen Halloween perfekt.

Die Blätter fallen, Herbstwinde wehen, auf den Feldern gedeihen die Kürbisse. Es ist an der Zeit, sich auf Halloween vorzubereiten. Viele Kaufhäuser, Discounter und auch Einzelhändler haben derzeit ein vielfältiges Angebot an gruseligen Artikeln. Seien es Süßigkeiten in Fledermaus- oder Kürbis-Form, seien es Dekoartikel wie Spinnenweben, schwarze Katzen und Totenschädel oder seien es Kostüme, die die großen und kleinen Halloween-Fans in erschreckende Gestalten verwandeln.

Kostüme Ein Klassiker unter den Verkleidungen ist Graf Dracula. Thorsten Koch von Event Kostüme Koch (nur online) weiß, was nötig ist, wenn man sich in Graf Dracula verwandeln möchte. „Der Legende zufolge kehrte Graf Dracula ja nach London zurück“, erzählt er, „deshalb kommt hier die viktorianische Mode zum Einsatz.“ Da wäre zum Beispiel der lange Kutschermantel und natürlich der Zylinder. „Der Zylinder war damals ein Statussymbol“, weiß Koch, „je höher er war, desto höher das Ansehen des Trägers.“ Auf was es bei einer guten Verkleidung ebenfalls ankommt, ist die Schminke. „Man muss aufwendig schminken“, sagt Koch.

Info Ursprünglich stammt der Brauch aus Irland Name Halloween stammt von All Hallows‘ Eve, dem Abend vor dem katholischen Hochfest Allerheiligen. Wann Es findet in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November statt und hat seinen Ursprung im katholischen Irland. Bewegung Von Irland gelangte es nach Amerika, von dort nach Deutschland

Schminke Welche Farben man dazu am besten nimmt, weiß Dagmar Ritterbach, die in der Mittelstraße in Hilden ihr Kosmetikstudio hat. „Grundsätzlich ist Wasserschminke besser verträglich“, erklärt sie. Sie wird aufgetragen wie die klassische Wasserfarbe, mit einem feinen Pinsel für die Akzente und einem Schwamm für die größeren Flächen, wie „rote oder schwarze Augenhöhlen“, sagt Ritterbach. Wasserschminke verwischt auch nicht so schnell wie die klassische Clownsschminke und sie lässt sich mühelos mit einer Reinigungslotion wieder entfernen. „Man bekommt sie in guten Bastelgeschäften“, weiß Ritterbach.



Mahlzeit Zu einer richtigen Halloween-Party gehört auch eine passende Mahlzeit, und die muss auch nicht teuer sein, wie die Kaltsuppe mit dem aussagekräftigen Namen „Drachenblut“. Sie besteht vor allem aus frischen Tomaten, die in diesem Jahr besonders günstig in jedem Supermarkt, aber auch in den Bio- und Gemüseläden oder auf dem Wochenmarkt angeboten werden. Die Tomaten werden mit kochendem Wasser übergossen, bevor man ihnen genüsslich die Haut abzieht und sie mit Tomatensaft und Knoblauch in einen Mixer steckt. Gewürfelte Gurke, Schalotten, Paprika und Sellerie werden dann mit dem Tomatenmark übergossen und zum Durchziehen in den Kühlschrank gestellt. Fertig ist das Drachenblut.