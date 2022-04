Stadtarchiv Langenfeld erweitert ihre digitalen Möglichkeiten : Scanner digitalisiert auch alte Bücher

Langenfeld Die digitalen Möglichkeiten nutzen auch den Bürgern: Sie können künftig alte Schriften und Karten nutzen, die bislang nicht nutzbar waren.

Der neue Hochleistungsscanner, bestehend aus Scan-Einheit, Monitoren sowie einer Tastatur für die unterschiedlichsten Einstellungen und Funktionen, sieht fast aus wie ein kleiner Röntgenapparat, dient aber dazu, neben Büchern und Akten auch großformatige Archivare wie Karten, Zeichnungen, Fotos und Zeitungen in der Größe DIN A2 zu digitalisieren. Auf dem Scanner können beispielsweise Bücher, die wegen ihrer preußischen Fadenheftung besonders empfindlich sind, mit Hilfe von Stützen so positioniert werden, dass sie optimal erfasst werden können.

Das neue Hightech-Gerät ermöglicht nun das Einscannen von Büchern, die bislang wegen ihrer Heftung oder wegen der Buchrücken nicht kopiert werden konnten. Auch alte Karten in Übergröße können nun in die digitale Welt überführt und von zuhause eingesehen werden.

Die spezielle Software unterstützt nicht nur unterschiedliche Dateiformate und kann somit den unterschiedlichen Erfordernissen des Scans angepasst werden, sondern löscht sogar auch versehentlich mitgescannte Finger. Gescannte Texte können per Texterkennung erfasst werden, was eine schnelle Textsuche über eingegebene Stichworte ermöglicht. Mit dem Scanner kann das Archiv die Digitalisierung der eigenen Bestände bedarfsgerecht übernehmen, auch andere Verwaltungen, etwa das Bauamt, haben die Möglichkeit der Nutzung.

„Viele Prozesse, die wir inhaltlich bereits angestoßen hatten, erfahren durch den neuen Scanner eine Professionalisierung und Beschleunigung“, erklärt Stadtarchivar Marco Klatt. So soll mittelfristig auch die Zeitungsausschnittssammlung, die aktuell rund 54 Meter Archivfläche einnimmt, digitalisiert werden.

„Im Rahmen von WissensWandel, dem Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von „Neustart Kultur“ des Deutschen Bibliotheksverbands, konnten insgesamt 21800 Euro an Fördergeldern, an denen auch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, beteiligt war, verbucht werden“, so Marco Klatt.