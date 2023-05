16. bis 18. Juni „Gans wundervoll“ – das Monheimer Stadtfest naht

Die kleine Bühne des Sojus 7 steht diesmal auf dem Eierplatz und präsentiert erstmals auch am Freitag und Samstag regionale Künstler bis in die Nachtstunden. Auf der Hauptbühne am Rathausplatz spielt am Freitag das Stadtorchester Monheim ab 21 Uhr Pop, Rock und Musical. Ab 22.30 stehen Air Flik und Micha Deutz an den Plattentellern und ab 23.30 Uhr will DJ Fedde Le Grand, bekannt durch Hits wie „Let Me Think About It“ oder „Put Your Hands Up For Detroit“, mit House-Musik für ausgelassene Feier-Stimmung sorgen.