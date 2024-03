Zwei Veranstaltungen an der Volkshochschule Monheim Das Klima mit lokalen Aktionen verbessern

Zum Thema Nachhaltigkeit bietet die VHS Monheim im März zwei Veranstaltungen an. Am Mittwoch, 20. März, kann ein Vortrag mit anschließender Fragerunde zum Thema „Klimarobustes Haus“ besucht werden. Einen Tag später am Donnerstag, 21. März, geht es um globale Verantwortung und lokale Aktion, teilt die Stadt mit. Am Mittwoch, 20. März, gibt Dozentin Isabelle Uebach von 18 bis 19.30 Uhr zur „Beratungsrunde – Klimarobustes Haus“ Antworten auf Fragen wie zum Beispiel, was bedeutet der Klimawandel für das eigene Haus oder welche Möglichkeiten der Vorsorge gegen die Folgen des Klimas können Gebäudeeigentümer treffen. Denn mit der Veränderung des Klimas in Folge der Erderwärmung treten immer häufiger extreme Wetterphänomene auf. In dieser Beratungsrunde gibt die Energieberaterin der Verbraucherzentrale NRW, Isabelle Uebach, Auskunft darüber. Im Anschluss an den kurzen Vortrag werden Fragen der Teilnehmenden beantwortet. Die Ingenieurin Isabelle Uebach ist gelernte Umwelttechnikerin und für die Verbraucherzentrale NRW als Energieberaterin für den Kreis Mettmann zuständig. Die Veranstaltung (Kursnummer: 24S1611) findet im Raum 16 der VHS an der Tempelhofer Straße 15 statt und kostet sechs Euro. Einen Tag später am Donnerstag, 21. März, referiert Stefan Rostock, Bereichsleiter Bildung für nachhaltige Entwicklung bei Germanwatch in Bonn, über „Globale Verantwortung, lokale Aktion: Planet, Erde und Umwelt“. Er hat Tipps, wie man es schafft, im Angesicht multipler Krisen, wie Klima- oder Biodiversitätskrise, die Hoffnung zu bewahren und Ängste in Engagement zu wandeln. Nach einem Blick auf ökologische Herausforderungen beschreibt Rostock umweltpsychologische Erkenntnisse. Gemeinsam werden Lösungen gesucht. Die Veranstaltung (Kursnummer: 24S1616) findet von 19 bis 21 Uhr in Raum 16 der VHS statt und kostet acht Euro. Anmeldungen werden unter Angabe der jeweiligen Kursnummer per E-Mail an vhs@monheim.de oder auf der Internetseite der VHS unter www.vhs.monheim.de entgegen genommen.