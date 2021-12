Jahresrückblick in Langenfeld : 2021: Flutkatastrophe und Coronawellen

Hinter den Langenfeldern liegt ein bewegtes Jahr. Ein kleiner Rückblick in Bildern.

Das Jahr 2021 war ebenso von der Coronapandemie geprägt wie 2020. Lockdown, Lockerungen, Lockdown. Trotz Testungen und Impfmarathon bleibt die Lage angespannt. In Langenfeld kommt die Flut im Sommer hinzu, spült Wasser in die Häuser. Noch sind nicht alle Aufräum- und Renovierungsarbeiten erledigt. Dennoch gibt es ein paar kleine Lichtblicke: So ist etwa der Konrad-Adenauer-Platz fertiggestellt, der Brunnen auf dem Marktplatz sprudelt wieder und in Wiescheid ist die Bürgerhalle endlich Treffpunkt.