Für jeden etwas Das ist los in Monheim in den Sommerferien

Ulla-Hahn-Haus Vom 26. bis 30. Juni können Kinder zwischen 10 und 14 Jahren bei „Schokoreime mit Sahne“ das Ulla-Hahn-Haus in einen großen Kaugummi- und Textautomaten verwandeln. Die verspielte Kulisse für Kunstwerke, Gedichte und Geschichten beschäftigt sich mit der Welt der Süßigkeiten. Das Angebot wird durch das Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“ gefördert und ist kostenfrei. In der Woche danach vom 3. bis 7. Juli findet im Ulla-Hahn-Haus die „Schreiboase: Vom Sammeln, Forschen und Erfinden“ statt. Beide Angebote sind von 10 bis 16 Uhr geplant, eine Frühbetreuung ab 9 Uhr ist möglich. Am 22. Juni macht die Leseschaukel mit dem Bookbike NRW Station auf der Nord-Süd-Achse im Berliner Viertel, am 27. und 29. Juni kann im Bürgerpark Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg geschmökert werden.