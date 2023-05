Spanien-Abend, Kindertag, Passagenfest Das ist los am Wochenende in Monheim

Zupfmusik Wie funktioniert eine Ukulele? Wie entsteht Folkmusic? Und wie klingt ein Gitarrenorchester? Antworten gibt es in verschiedenen Workshops der Musikschule am Samstag, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai. Unter dem Motto „Pull it all over“ lädt der Fachbereich Zupfinstrumente Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu vier verschiedenen Workshops ein. Kinder zwischen 10 und 13 Jahren können Teil eines Junior-Gitarrenorchesters werden. Der Workshop ist am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Jugendliche ab 14 und Erwachsene lernen die Folkmusic am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12.30 Uhr besser kennen. Ein Ukulele-Workshop für Jugendliche ist am Samstag von 15 bis 16.15 Uhr und am Sonntag von 11.15 bis 16 Uhr, für Erwachsene am Samstag von 16.45 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 10.45 Uhr. Am Sonntag gibt es für alle ein Mittagessen. Die Teilnahme an einem Workshop kostet 19,50 Euro (Musikschüler frei). Anmeldung an bzizovic@monheim.de. Parallel spielen die Gitarristen Fabian Hinsche und Liying Zhu mit Schülern der Musikschule. Zum Abschluss des Wochenendes gibt es am Sonntag, 7. Mai, um 15 Uhr ein Konzert mit allen Teilnehmern im VHS-Saal, Tempelhofer Straße 15. Der Eintritt ist frei.