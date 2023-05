ZNS-Fest, Triennale und mehr Das ist los am Wochenende in Langenfeld und Monheim

ZNS-Fest Am Samstag und Sonntag veranstaltet der ZNS-Förderkreis nach dreijähriger Corona-Zwangspause wieder sein Sommerfest in der Stadtmitte. Auf dem Rathausparkplatz locken Bühne, Getränke- und Essensstände. Auf dem Marktplatz, dem Stadthallenvorplatz und in der Fußgängerzone zwischen Stadthalle und St. Josef gibt es wieder eine Autoschau. 13 Hersteller sind vertreten. Auf dem Sparkassen-Parkplatz wird getrödelt (Anmeldung unter 0173 8145767 oder zns-troedel-langenfeld@gmx.de). Die Stadtwerke unterhalten vor dem „KunZe“ den Nachwuchs. Am Sonntag, 13 bis 18 Uhr, ist verkaufsoffen. Auf der Bühne wird am Samstag ab 11 Uhr Musik gespielt, ab 14.30 ist Programm und offizielle Eröffnung. Von 16.30 bis 18 Uhr präsentiert sich die Tanzschule Tanz-up, gegen 19.15 Uhr folgt die Coverband „Triple sec. & friends“. Am Sonntag geht es ebenfalls um 11 Uhr los. Bis 13 Uhr unterhält die Musikschulband „Lucky Beat“. Von 13 bis 14 Uhr ist das Jugend-Tanzcorps Rheinsternchen zu sehen, und um 16 Uhr kommt die Dudelsackgruppe Rhine Area Pipes & Drums. „Koloss. Die Band“ aus Monheim macht von 17 bis 20 Uhr den Abschluss. Der Festerlös geht an Organisationen, die Menschen mit Schäden am Zentralen Nervensystem (ZNS) pflegen oder behandeln.