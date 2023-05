Meerjungfrau Aquanna aus Langenfeld/Leichlingen „Es ist faszinierend, im Meer zu leben“

Info

Filmplakat zu „Arielle“ ⇥Foto: Lumen Foto: Lumen

Der Film Am Donnerstag, 25. Mai, läuft in den deutschen Kinos „Arielle, die Meerjungfrau“ an, so auch im Langenfelder Rex-Kino, Hauptstraße 122. Die Live-Action-Verfilmung des oscar-gekrönten Zeichentrick-Klassikers erzählt von der temperamentvollen jungen Meerjungfrau Arielle und ihren Abenteuern. Programm unter www.rex-kino.de

Die Meerjungfrau Mehr über Mermaiding und Aquanna alias Annika Knoll unter www,instagram.com/mer.maidaquanna