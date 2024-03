„Minsche vür Mische“ in Monheim Bürgerstiftung will weiter blühen

MONHEIM · Obstbaumwiese am Rhein, LED-Gänseliesel, Persil-Uhr in Baumberg – die Bürgerstiftung „Minsche vür Minsche“ hat manches in Monheim auf den Weg gebracht. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mitgründers und Vorsitzenden Helmut Heymann hat sie sich neu aufgestellt. Wie, das sagt der neue Vorsitzende Peter Kardorff im RP-Interview.

05.03.2024 , 11:43 Uhr

Obstbaum-Blüte am Rheinufer in Baumberg – die Bäume wurden gestiftet von der Monheimer Bürgerstiftung „Minsche vür Minsche“. Foto: RP/Thomas Gutmann

Von Thomas Gutmann