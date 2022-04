Zu einem aufwendigen Containerbrand rückte die Monheimer Feuerwehr aus : Feuerwehr löscht Papiercontainer

Zu einem Containerbrand an der Benzstraße rückte die Monheimer Feuerwehr am Mittwochnachmittag, 7. April, aus. Verletzt wurde niemand, es brannte „nur“ Altpapier ab. Foto: Patrick Schüller

Monheim Mit großem Aufwand löschten die Monheimer Feuerwehr am Mittwoch einen Containerbrand an einem Discounter an der Benzstraße. Verletzt wurde niemand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken