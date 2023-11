MonArt 2023 in Monheim Alte Liebe zu junger Kunst im neuen Sojus

Mit der alten Krautfabrik hat das neue Sojus so gar nichts mehr gemeinsam. Davon konnten sich viele Neugierige am Wochenende bei der 28. MonArt überzeugen. Die älteste Monheimer Kunstausstellung kehrte zurück an die Kapellenstraße: Nachdem die „MonArt“ 2020 wegen der Corona-Pandemie bei Radio Rakete stattfand und 2022 wegen der Bauarbeiten im Ausweichquartier an der Robert-Bosch-Straße, war sie jetzt im asymmetrischen futuristischen Beton-Neubau zu bewundern und machte sich dort wirklich gut.