Monheim-Festival 2023 Die Triennale beginnt mit Sirenen-Klang

Die Generalprobe für eines der Klangkunstwerke ist vollbracht. Am Freitagnachmittag erklang – 22 Stunden vor der offiziellen Eröffnung der Monheim Triennale – erstmals das „Collective Signal“ der Künstlerin Angela de Weijer. Wie die Niederländerin, so werden mehr als ein dutzend weitere internationale Künstler ihre Werke in Monheim präsentieren, vier Wochen lang, bis zum 2. Juli.