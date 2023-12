Kreativ in Monheim Das bieten Kunstschule und Ulla-Hahn-Haus im neuen Jahr

Info

Das neue Programmheft der Kunstschule für das erste Halbjahr 2024 gibt’s in vielen öffentlichen Gebäuden und Geschäften sowie zum Download auf www.kunstschule.monheim.de. ⇥Grafik und Titelgestaltung: Nicole Hering/Stadt Monheim Foto: Stadt Monheim/Andi Weiland

Die neuen Programmhefte von Kunstschule und Ulla-Hahn-Haus liegen an der Information des Rathauses sowie in den städtischen Kultureinrichtungen und vielen weiteren öffentlichen Gebäuden und Geschäften aus. Auch online sind sie einsehbar. Anmeldungen unter www.kunstschule.monheim.de, an kunstschule@monheim.de sowie unter Telefon 2173 951-4160. Bzw. unter www.monheim.de/ulla-hahn-haus, an ullahahnhaus@monheim.de oder unter Telefon 2173 951-4140.