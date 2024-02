Stadtführung in Monheim Das Berliner Viertel neu entdecken

Von Isabel Klaas

Nach knapp zwei Stunden Spaziergang durchs Berliner Viertel sehe ich die Siedlung aus den 1960er und 1970er Jahren mit völlig anderen Augen. Es ist nicht nur, wie ein altes Fotoalbum aufschlagen, das Erinnerungen wachruft, auch viel Verborgens lässt mich staunen. Eine Architektur erschließt sich mir plötzlich, die ich immer für fantasielos und schmuddelig gehalten habe. Schuld an dem Sinneswandel ist die Historikerin Christiane Büchel, eine von 25 Monguides. mit ihren Erzählungen. An ihrer ersten leicht veränderten Städtetour in diesem Jahr nahmen jetzt sieben kritische Kollegen und Kolleginnen sowie eine Handvoll Bürger teil.