Datenverwaltung blockiert : Cyberangriff auf die Stadtwerke Langenfeld

Langenfeld Die Stadtwerke Langenfeld und das Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim sind Opfer eines Cyberangriffs geworden.

Wie Geschäftsführer Udo Jürkenbeck am Montagmorgen mitteilte, soll dieser Angriff bereits in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober erfolgt sein. „Den Angreifern ist es gelungen, die Datenverwaltung und die E-Mail-Kommunikation der Stadtwerke zu blockieren“, berichtete Jürkenbeck, der erst seit gut drei Wochen die Stadtwerke leitet. Nähere Details zu den Tathintergründen und Folgen für die Kunden will der Geschäftsführer am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz bekanntgeben.