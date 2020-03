Corona-Krise : Langenfeld muss Eisdielen wieder Verkauf erlauben

Der Verkauf von offenem Speiseeis ist in Langenfeld wieder erlaubt. Foto: dpa

Langenfeld Die Stadt muss einige Corona-Beschränkungen zurücknehmen, die über Bestimmungen des Landes NRW hinausgehen. „Damit dürfen Eiscafés nun auch in Langenfeld wieder Außer-Haus-Verkäufe vornehmen“, sagt Stadtsprecher Andreas Voss.

Bürgermeister Frank Schneider kritisiert die am Dienstag von der Landesregierung ergänzte „Coronaschutzverordnung“ (CoronaSchVO). „Dies birgt die Gefahr in sich, dass sich die Menschen an den Cafés bewusst oder unbewusst begegnen und damit das Kontaktverbot zumindest aufgeweicht wird.“ Schon vor der Änderung habe die NRW-Verordnung aus Sicht des Bürgermeisters zu viele Ausnahmen zugelassen. „Das fiel aber durch die Erlaubnis, sie vor Ort mit eigenen, strengeren Regelungen zu ergänzen, zunächst nicht allzu sehr ins Gewicht“. Nun unterbinde das Land solche Sonderegelungsmöglichkeiten der Städte.