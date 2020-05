Corona-Ticker : 68 Corona-Tote im Kreis Mettmann

Langenfeld/Monheim Am Mittwoch hat das Kreisgesundheitsamt einen weiteren Todesfall gemeldet. Gestorben ist ein 87-jähriger Wülfrather mit Vorerkrankungen. Er ist der 68. Corona-Tote im Kreisgebiet. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen gibt es aktuell kreisweit 81 Covid-19-Kranke, davon wohnen 9 in Langenfeld und 6 in Monheim.

Außerdem in Erkrath 6, in Haan 1, in Heiligenhaus 3, in Hilden 11, in Mettmann 4, in Ratingen 18, in Velbert 18 und in Wülfrath 5. Insgesamt 745 Menschen gelten inzwischen als genesen. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW im Kreis Mettmann bei 3,9. Entsprechend dem Bund-Länder-Beschluss werden in Landkreisen oder kreisfreien Städten bei einer Inzidenz ab 50 sofort Beschränkungen fällig. Laut Kreisgesundheitsamt haben Corona-Tests bei 219 Mitarbeitern des Fleischzerlegebetriebs Vion in Hilden einen einzigen Infizierten ergeben, der aber nicht im Kreis Mettmann wohne. Nach einer Häufung von Covid-19-Kranken bei einem Schlachtbetrieb in Coesfeld hatte die Landesregierung Corona-Tests für alle Mitarbeiter von Schlachtbetrieben in NRW angeordnet.