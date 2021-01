Geplante Verschärfung : Testpflicht vor dem Besuch im Altenheim

LANGENFELD/MONHEIM Rund ein Drittel aller 1370 Corona-Fälle im Kreis Mettmann sind in Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen lokalisiert .„Die Lage ist dramatisch“, erklärte Kreissprecherin Daniela Hitzemann. Der Kreis habe deshalb am Freitag eine Allgemeinverfügung auf den Weg gebracht, die nun abgestimmt wird und voraussichtlich ab Anfang kommender Woche gilt.

Das Impfzentrum am Timocom-Platz in Erkrath soll am 1. Februar in Betrieb gehen. 80-Jährige und Ältere können ab 25. Januar telefonisch oder via Internet Impftermine vereinbaren. Im angekündigten Schreiben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann an alle über-80-Jährigen formuliert dieser „Die Zahl der Impfdosen wird genau auf die Zahl der Anmeldungen abgestimmt. Daher ist es auch so wichtig, dass Sie den vereinbarten Termin einhalten.“ Wie berichtet laufen zurzeit Gespräche mit Taxiunternehmen über Festpreise.