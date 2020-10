Schutzbestimmungen : Inzidenz steigt auf 87,3 – was im Corona-Risikogebiet gilt

Corona-Ticker

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag 466 Infizierte. Gegenüber Mittwoch gab es 94 Neuinfektionen. Aktuell werden 40 Erkrankte in Kliniken behandelt. Bislang gibt es im Kreis Mettmann 94 Corona-Tote. Die Neuinfektionen-Inzidenz stieg auf 87,3 (+6,0) an.

Von den 466 aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 35 (6 Neuerkrankte, 2 genesen), in Haan 28 (4/4), in Heiligenhaus 26 (7/7), in Hilden 53 (7/3), in Langenfeld 35 (5/2), in Mettmann 34 (11/6), in Monheim 38 (7/1), in Ratingen 64 (16/4), in Velbert 116 (26/2) und in Wülfrath 37 (5/2). 1751 Menschen (+115) befinden sich kreisweit in Quarantäne, davon 166 in Langenfeld und 125 in Monheim. Als genesen gelten im Kreis Mettmann 2328 (+22) Menschen.