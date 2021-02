Corona-Ticker : Acht Corona-Tote seit Freitag, Inzidenz sinkt auf 81,8

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag 722 mit dem Coronavirus Infizierte, 90 weniger als am Freitag und 23 weniger als am Samstag.

Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 58 (9 weniger als am Freitag/3 Neuinfektionen), in Haan 37 (-2/3), in Heiligenhaus 72 (-1/6), in Hilden 60 (-10/7), in Langenfeld 115 (-8/11), in Mettmann 79 (-11/7), in Monheim 58 (-8/7), in Ratingen 65 (-15/6), in Velbert 143 (-17/15) und in Wülfrath 35 (-2/2).