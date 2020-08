Corona-Ticker : Im Flüchtlingsheim zwei Infizierte

Laboruntersuchung einer Speichelprobe. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag 109 Infizierte, 15 mehr als am Samstag; von diesen 109 Covid-19-Kranken wohnen 7 in Langenfeld und 12 in Monheim.

Außerdem wohnen in Erkrath 2 Infizierte, in Haan 1, in Heiligenhaus 22, in Hilden 10, in Mettmann 22, in Ratingen 11, in Velbert 22 und in Wülfrath 0.

Nach dem positiven Test bei einem zweieinhalbjährigen Kind aus einem Langenfelder Flüchtlingsheim an der Theodor-Heuss-Straße ergaben danach Corona-Tests bei allen anderen 51 Bewohnern dieser Unterkunft einen weiteren Fall. Dieser infizierte Mann wurde nach Angaben der Ersten Beigeordneten Marion Prell mit seiner vierköpfigen Familie ebenso in eine ansonsten nicht genutzte Unterkunft umquartiert, wie es bereits tags zuvor mit der sechsköpfigen Familie des Kleinkinds geschehen war.

Insgesamt gelten im Kreis Mettmann inzwischen 1304 Menschen als genesen. Bislang gibt es kreisweit 82 Corona-Tote. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 15,6.

(mei)