Corona-Ticker : Im Kreis Mettmann ein sechster Toter

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken (und unbestätigten Verdachtsfälle): Das Kreisgesundheitsamt hat am Dienstag einen sechsten Todesfall mitgeteilt: Ein 77-jähriger Velberter mit Vorerkrankungen ist an den Folgen der Corona-Infektion verstorben.

Aktuell gibt es in Langenfeld 51 Covid-19-Kranke und 26 in Monheim, gesamten Kreis Mettmann 327 Erkrankte und 445 Verdachtsfälle. 30 Corona-Kranke wohnen in Erkrath, in Haan 22, in Heiligenhaus 6, in Hilden 20, in Mettmann 40, in Ratingen 52, in Velbert 64 und in Wülfrath 16. Inzwischen wurden 86 infizierte Menschen als geheilt aus der Überwachung entlassen.