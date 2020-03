Kommentar : Sehr schade – aber sicher ist sicher

Langenfeld/Monheim Sehr schade, dass in Langenfeld Stadtfest mit Kirmes und Trödelmärkte bereits abgesagt wurden und weitere Veranstaltungen – wie auch in Monheim – womöglich auf der Kippe stehen.

Doch die globale Ausbreitung des Coronavirus mit lokal spürbaren Risiken und Folgen zwingt zum Handeln. Zumal es in Langenfeld jetzt die ersten zwei bestätigten Covid-19-Erkrankungen gibt. Vordringlich gilt es für die Verantwortlichen in Kreisverwaltung und Rathäusern, die Risiken der Ansteckung einzudämmen. Und dazu gehören eben auch Absagen von Veranstaltungen, auf die sich viele Menschen gefreut haben. Sicherheit geht vor, selbst wenn schon in die Organisation teils eine Menge Geld, Freizeit und Herzblut gesteckt wurde. Gerade wegen der Gefahren für gesundheitlich angeschlagene Menschen ist Achtsamkeit geboten. Zu der natürlich für jeden Einzelnen sorgfältiges Händewaschen gehört.