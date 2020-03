IHK befragt Unternehmen in der Region Düsseldorf : Coronavirus macht der Wirtschaft Sorgen

Die Messen Wire & Tube, die eigentlich Ende März beginnen sollen, finden nun stattdessen vom 7. bis 11. Dezember dieses Jahres statt. Foto: Messe

DÜSSELDORF/KREIS METTMANN Die Auswirkungen des Coronavirus treffen die Wirtschaft in Düsseldorf und der Region spürbar. In einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) gaben 60 Prozent der befragten Unternehmen an, durch das Coronavirus betroffen zu sein.

International tätig ist der Schuhhersteller Ara Shoes mit Hauptsitz in Langenfeld. Wie Pressesprecherin Bettina Axning auf Anfrage unserer Zeitung sagte, hat das Unternehmen schon vor Wochen Sicherheitsvorkehrungen in Sachen Coronavirus getroffen. Dazu gehören: Verbot sämtlicher Reisen von und nach China; Aufschub oder Absage von nicht zwingend erforderlichen Dienstreisen und Ersatz durch Telefon- und/oder Videokonferenzen; Vermeidung von größeren Menschenansammlungen wie etwa Messen; Ausstattung der Sanitär-Räume mit Handdesinfektionsmitteln; Aushänge an allen schwarzen Brettern bzw. im Intranet zur strikten Befolgung der seitens des Robert-Koch-Instituts und des Bundesgesundheitsministeriums empfohlenen Hygiene-Maßnahmen; strikte „Stay-at-home“-Policy bei ersten Krankheitsanzeichen (gilt natürlich auch für die „normale/saisonale“ Grippe); in kleineren Verwaltungseinheiten nach Möglichkeit prophylaktische Anordnung von Home-Office-Tätigkeiten; Überprüfung der kritischen Geschäftsprozesse im Konzern auf ihre Home-Office-Tauglichkeit, um für eine weitere Verschlimmerung der Lage gewappnet zu sein.

„In unserer Lieferfähigkeit sind wir derzeit nicht nennenswert eingeschränkt“, fuhr die Ara-Sprecherin fort. „Was unter anderem daran liegt, dass wir in China keine eigene Produktionsstätte haben.“ Das Unternehmen habe ein sehr starkes „Produktions-Standbein“ in Europa, produziere in Deutschland, Portugal und Rumänien. „Nichtsdestotrotz gibt es einige Einzelteile und Vorprodukte, die wir über China beziehen. Diese werden wir allerdings – falls die Krise noch länger andauern sollte – zum Teil auch aus anderen Regionen beziehen können.“

Info IHK informiert Firmen zu Coronavirus Online Auf ihrer Internetseite www.duesseldorf.ihk.de, Seitennummer 4713402, informiert die IHK Düsseldorf tagesaktuell Interessierte über relevante Entwicklungen. Webinar Am Montag, 16. März, bietet die IHK Düsseldorf zudem ein Webinar für Unternehmen zu dem Thema Coronavirus an.

Zurück zur IHK-Umfrage: 78 Prozent der betroffenen Unternehmen rechnen für die kommenden sechs Monate mit Umsatzeinbußen; 53 Prozent mit einem Rückgang der Auftragseingänge. Rund 350 international tätige Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen hatten sich an der Umfrage beteiligt.

Fast drei Viertel der Unternehmen, die betroffen sind, geben laut IHK an, diese Auswirkungen besonders in Europa zu spüren. Die Hälfte melde darüber hinaus Einschränkungen im Chinageschäft. „Die Mehrheit unserer Mitgliedsunternehmen mit internationalem Geschäft spürt die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus“, sagt Felix Neugart, Geschäftsführer International der IHK. „In dieser Situation stehen unsere Mitarbeitenden den Unternehmen zur Seite.“

Als Reaktion auf die Situation hat über die Hälfte der betroffenen Unternehmen die Reisetätigkeit ihrer Mitarbeiter eingeschränkt und die Teilnahme an Messen und Veranstaltungen abgesagt, wie die IHK weiter mitteilte. Zudem habe ein Drittel Home-Office-Regelungen eingeführt und ihre Arbeitsabläufe an die veränderte Situation angepasst. Kurzfristig erwarten die betroffenen Unternehmen Probleme durch die Absage von Messen und Veranstaltungen sowie Einschränkungen bei der Erbringung von Dienstleistungen sowie bei Warenbezug und -absatz.

Vor zwei Wochen hatte die IHK bei der Präsentation des Konjunkturbarometers Rheinland betont, es drohe keine dauerhafte Schwächung der Konjunktur in der Region. Neugart wies nun hinsichtlich der neuen Umfrage darauf hin, dass man die möglichen Einbußen nicht quantifizieren könne. Klar sei jedoch, dass sich zuletzt der „psychologische Effekt“ noch einmal deutlich verstärkt habe. Firmen seien nicht ausschließlich wegen Problemen in der Lieferkette betroffen – sondern auch durch die vorsorglichen Absagen von Messen und anderen Veranstaltungen.