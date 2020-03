Langenfeld/Mettmann : Erster Corona-Verdacht in Langenfeld

LANGENFELD/METTMANN Eine Langenfelderin wird nach einer Italienreise überwacht. Dieser und drei weitere Verdachtsfälle im Kreis sind noch nicht bestätigt.

Das Coronavirus hat jetzt womöglich den Kreis Mettmann erreicht. In Langenfeld und drei weiteren Städten gibt es Corona-Verdachtsfälle, teilte Kreissprecherin Daniela Hitzemann mit. Nach der Rückkehr aus einem Urlaub in der norditalienischen Lombardei seien bei einer Langenfelderin klinische Symptome aufgetreten. Gemeinsam mit ihrem Ehemann stehe die Frau nun zu Hause unter medizinischer Beobachtung. Der Corona-Verdacht sei aber noch nicht bestätigt. „Die Ergebnisse der Abstrichuntersuchungen stehen noch aus“, betonte Hitzemann.

Dies gelte auch für die anderen Verdachtsfälle aus dem Kreisgebiet. Im zweiten Fall handelt es sich nach Hitzemanns Angaben um eine junge Frau aus Erkrath. „Sie weist klinische Symptome auf und hatte über eine Veranstaltung in Düsseldorf Kontakt zu einer im Kreis Heinsberg bereits positiv getesteten Person.“ Auch die Erkratherin werde mit Ehemann und zwei Kindern in den eigenen vier Wänden ärztlich überwacht. Im dritten Verdachtsfall habe eine aus Mailand angereiste junge Frau ihre Familie in Erkrath besucht. Wegen der bei ihr aufgetretenen Symptome stehe die ganze Familie unter häuslicher Beobachtung. Am Abend meldete die Stadt Haan einen Corona-Verdachtsfall. Es handele sich um einen Elternteil zweier Kinder, die die Gemeinschaftsgrundschule Gruiten und die Kita Hasenhaus besuchen. Beide Einrichtung bleiben vorsichtshalber am Mittwoch geschlossen.