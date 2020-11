Am Freitag : Coronavirus: 97 Infizierte in Monheim, 93 in Langenfeld

Langenfeld/Monheim Die Zahl der nachweislich am Coronavirus infizierten Menschen liegt im Kreis Mettmann am Freitag mit 1116 um 9 über der des Vortags. 93 Langenfelder und 97 Monheimer sind aktuell Covid-19-krank.

Von diesen Coovid-19-Kranken wohnen in Erkrath 83 (-2 insgesamt / 9 Neuerkrankungen), in Haan 50 (+6/12), in Heiligenhaus 85 (+2/11), in Hilden 151 (+7/21), in Langenfeld 93 (+5/13), in Mettmann 56 (-12/12), in Monheim 97 (+7/18), in Ratingen 140 (-18/23), in Velbert 306 (+23/58) und in Wülfrath 55 (-9/9).