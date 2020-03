Corona-Ticker : 23 Erkrankte in Langenfeld, 18 in Monheim

Das Coronavirus in einer Grafik der Stadt Monheim. Foto: Stadt Monheim

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken (und unbestätigten Verdachtsfälle): Für den Freitag meldet das Kreisgesundheitsamt 23 an Covid-19 erkrankte Menschen in Langenfeld und 18 in Monheim.

Insgesamt gibt es im Kreis Mettmann nun 154 Corona-Kranke und 191 Verdachtsfälle. Die Zahlen der anderen Städte: In Erkrath gibt es 18 Erkrankte, in Haan 17, in Heiligenhaus 6, in Hilden 8, in Mettmann 10, in Ratingen 25, in Velbert 27 und in Wülfrath 3. Es muss laut Kreisgesundheitsamt davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Stand widerspiegeln, da erstens noch nicht alle gemeldeten Fälle statistisch erfasst sind und zweitens mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte und eine entsprechende Zahl von Verdachtsfällen eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden. Umso eindringlicher appelliert Landrat Thomas Hendele an alle Menschen: „Bleiben Sie zu Hause! Treffen Sie sich nicht in Gruppen – schon gar nicht auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen! Wenn Sie es nicht freiwillig tun, bleibt als Konsequenz nur die Ausgangssperre!“

Warnung vor Trickdieben Kreispolizei und Langenfelder Stadtverwaltung warnen vor Trickdieben, die in der Corona-Krise mit neuen Betrugsmaschen besorgte Menschen bestehlen wollen. Laut Rathaussprecher Andreas Voss sollen in mehreren Fällen Trickdiebe als Ärzte in weißen Kitteln verkleidet an der Tür geklingelt haben. „Sie gaben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus und sie hätten wegen des Coronavirus Abstriche vorzunehmen.“ Mit dieser Masche versuchen sich laut Polizei Trickdiebe Zutritt zu verschaffen, um aus den Wohnungen und Häusern etwas zu stehlen. Stadtsprecher Voss weist darauf hin, „dass keine spontanen Besuche für Abstriche durch das Kreisgesundheitsamt ohne Ankündigung vorgenommen werden“. Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes und der Ordnungsbehörde könnten sich ausweisen. Wer dennoch Zweifel habe, sollte die entsendende Dienststelle kontaktieren. Laut Polizei soll es bereits mehrere gemeldete Betrugsversuche dieser Art im Kreis Mettmann geben. Hinweise an die Polizei unter Tel. 02173 - 288-6310 oder dem Notruf 110.

