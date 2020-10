Arztpraxen und Drive-in-Stellen im Kreis Mettmann : Hier können Sie Corona-Tests machen

Langenfeld/Monheim Die Pandemie breitet sich in Nordrhein-Westfalen schneller aus als je zuvor. Auch der Kreis Mettmann ist mittlerweile als Risikogebiet eingestuft. Die Zahl der Coronatests nimmt zu.

Tests in Drive-in-Probeentnahmestellen und Arztpraxen Der Kreis betreibt in Hilden (auf der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch) und in Ratingen zwei so genannte Drive-in-Probeentnahmestellen. Dort werden Menschen aber nur auf Veranlassung des Gesundheitsamtes auf Covid-19 im Auto getestet. Für Negativ-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten ist das Kreisgesundheitsamt nicht zuständig. Menschen mit Symptomen, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden, Reiserückkehrer sowie Mitarbeiter von Schulen und Kitas müssen sich an Praxen von niedergelassenen Ärzten wenden, die einen Abstrich vornehmen.