Gebühren werden zurückerstattet : Corona: Nach Stadtfest fällt auch Gänselieselmarkt aus

Monheim „Wir hätten den Markt sehr gerne veranstaltet“, sagt die städtische Eventmanagerin Laura Heffinger. „Und wir sind sicher, dass wir mit einem durchdachten Hygienekonzept den gesundheitlichen Schutz aller Beteiligten hätten gewährleisten können.“

(mei) Nach dem Stadtfest ist jetzt auch der für den 20. Juni geplante Gänselieselmarkt abgesagt worden. Nach Angaben von Rathaussprecher Norbert Jakobs hatte es „noch einen Funken Hoffnung gegeben, dass am dritten Juni-Wochenende zumindest der Gänselieselmarkt stattfinden kann“. Deshalb hätten die städtischen Wirtschaftsförderer nach dem corona-bedingten Aus des großen Stadtfests noch die weitere Entwicklung der Pandemie abwarten wollen. Aber nach aktueller Rechtslage in NRW sei der traditionelle Trödelmarkt in der Innenstadt untersagt worden.