Wirtschaft in der Corona-Krise : Messe rechnet auch für 2021 mit hohen Verlusten

Düsseldorf Die Messe Düsseldorf GmbH verzeichnete dieses Jahr wegen vieler ausgefallener Veranstaltungen ein Minus von 64,7 Millionen Euro. Die Kurzarbeit wird verlängert.

Angesichts der weiterhin angespannten Lage in der Corona-Pandemie und vieler ausfallender Veranstaltungen erwartet die Messe Düsseldorf auch für das kommende Jahr hohe Verluste. Für 2020 meldete die Messe GmbH ein Minus von 64,7 Millionen Euro, für 2021 sagt das Unternehmen nach aktuellem Stand sogar einen Verlust von 77 Millionen Euro voraus. Der Umsatz werde weiter auf 107,3 Millionen Euro sinken, nach 118,9 Millionen Euro in diesem Jahr. Die Eigenkapital-Decke liegt den Angaben nach immerhin noch bei 364,3 Millionen Euro (Vorjahr 448 Millionen Euro), die Eigenkapitalquote bei 54,8 Prozent (Vorjahr 64 Prozent).

Neuer Aufsichtsratschef der Messe ist der neue Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). Er hob auch in der aktuell angespannten Lage die Bedeutung der Messe als Wirtschaftsmotor für den Standort Düsseldorf hervor: „Die zahlreichen ausgefallenen Weltleitmessen waren nicht nur ein harter Einschnitt für die Messe Düsseldorf, sondern insbesondere für die lokale Wirtschaft und alle anhängenden Branchen“, sagte er. Dass Aussteller und Besucher nicht anreisen konnten, habe auch zu Umsatzeinbrüchen in der Gastronomie, in der Hotellerie, im Transportwesen, im Einzelhandel und im Handwerk geführt. „Auch deshalb müssen wir alles dafür tun, die Corona-Pandemie zu überwinden“, so Keller.