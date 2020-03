Corona-Krise : Heimische Firmen brauchen jetzt Hilfe

Langenfeld/Monheim Staatliche Finanzspritzen und Steuerstundung sind in der Corona-Krise das Thema der Stunde in Rathäusern, Banken und Sparkassen.

25 Milliarden Euro umfasst das NRW-Hilfsprogramm, um die finanziellen Folgen der Corona-Krise bei den Unternehmen abzufedern. Seit Montag können sich die Hilfesuchenden über ihre Hausbank an die KfW-Bank wenden. „Das Interesse an KfW-Mitteln war bereits im Vorfeld gewaltig, und wir sind gut vorbereitet“, sagt Stefan Noack, Vorstandsmitglied der Stadt-Sparkasse Langenfeld, bei der inzwischen sicherheitshalber 60 Mitarbeiter, das ist ein Drittel der Belegschaft, vom häuslichen Schreibtisch arbeiten.

Der „Andrang“ in der Hauptstelle beschränkt sich aufs Telefon und andere Wege der Fernkommunikation – aber in dieser Form ist er massiv. Übers Wochenende bereits hatten einige Kundenberater sich laut Sparkasse vorsorglich mit den Daten ihrer erkennbar von den Geschäftsschließungen betroffenen Kunden beschäftigt, Gastronomen zum Beispiel. Es geht – unabhängig von anderen staatlichen Regelungen – auch um die Möglichkeit, bestehende Ratenverpflichtungen der Kunden für sechs Monate auszusetzen. „Sicherlich ein Vorteil, wenn die örtliche Nähe und der regelmäßige Kundenkontakt solche Detailkennnisse ermöglichen“, sagt Noack.

Bei den KfW-Krediten gibt es Höchstbeträge, die sich an den bisherigen Geschäftszahlen bemessen, wie Umsatz in 2019, oder gezahlte Lohnkosten. Mehr unter www. kfw.de/corona

Auch bei der Vermittlung der KfW-Mittel kommt es auf die örtlichen Banken an, denn – im Gegensatz zum üblichen KfW-Verfahren obliegt es den Hausbanken, die Bonität der Antragsteller „schnell und unbürokratisch“ zu beurteilen. Dazu gehört zunächst die Frage, ob es sich beim finanziellen Engpass wirklich um eine Corona-Folge handelt. Schon die Antragstellung über die KfW-Homepage schließt diejenigen Betriebe aus, die schon am 31. Dezember 2019 in Schwierigkeiten waren. Auch das Versprechen des NRW-Wirtschaftsministers (RP vom 20. Februar 2020) „Wer heute Nachmittag einen Antrag stellt, hat nächste Woche einen neuen Kredit“, gilt so nur für Kunden, die von ihrer Hausbank aufgrund deren regelmäßigen Einblicks in die Geschäftszahlen positiv beurteilt werden.