Corona-Ticker : 60 in Monheim, 105 in Langenfeld

Das Gesundheitsamt meldet am Sonntag für den Kreis Mettmann drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Von diesen Covid-19-Kranken wohnen in Erkrath 70, in Haan 57, in Heiligenhaus 97, in Hilden 157, in Langenfeld 105, in Mettmann 125, in Monheim 60, in Ratingen 150, in Velbert 246 und in Wülfrath 84. 8918 Menschen gelten als genesen. In Kliniken sind aktuell 16 Langenfelder und 15 Monheimer; in Quarantäne 278 Langenfelder und 196 Monheimer. Inzidenz:132,6.