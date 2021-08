Corona aktuell : Inzidenz im Kreis Mettmann steigt auf 36,2

Kreis Mettmann Die Zahlen vom Sonntag

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann (Stand Sonntag) kreisweit 329 Infizierte erfasst, acht mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 36 (+5), in Haan 22 (+2), in Heiligenhaus 22 (-3), in Hilden 44 (-1), in Langenfeld 29 (+3), in Mettmann 30 (+1), in Monheim 40 (+5), in Ratingen 63 (-4), in Velbert 39 (+2) und in Wülfrath 4 (+/-0).