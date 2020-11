Corona in der Region : Unternehmer vermieten Raumluftfilter

Benrath Die Düsseldorfer Max Küpper und Herbert Jobst sind Experten für Raumluftfilter. In der Pandemie haben sie mit diesem Wissen eine neue Geschäftsidee entwickelt, die auch bei der Bekämpfung der Pandemie hilfreich sein könnte.

Eigentlich kommen sie vom Bau. Max Küpper und Herbert Jobst sind seit 15 Jahren in der Schadensanierung nach Wasserschäden aktiv. Sie kennen sich aus, wenn es darum geht Rohrbrüche zu lokalisieren, feuchte Wände zu trocknen, Schimmel und Asbest zu beseitigen sowie die Raumluft von Schimmelsporen und Asbestfasern zu befreien. Dafür nutzen sie professionelle Raumluftreiniger. Je nach Art der Luftverschmutzung können verschiedene Filter in die Luftreiniger eingesetzt werden.

„Luftreinigung ist unser Job und bei Asbest sind die Anforderungen eher noch höher als bei Viren. Da haben wir uns gedacht, dass wir mit unserem Know-how, unseren Erfahrungen und Verbindungen doch auch helfen können, die Infektionsgefahr in der Covid 19-Pandemie zu verringern“, erläutert Küpper. „In einer Studie der Universität der Bundeswehr in München ist ja festgestellt worden, dass die Corona-Viren mit einem H14-Filter aus der Luft eliminiert werden, sie bleiben im Filter hängen und sterben ab. Also kann man sich nicht mehr indirekt über eine zu hohe Virenlast in der Atemluft anstecken.“ Die Hepa Filter der Klasse 14 (H14) sieben 99,995 Prozent der Schadstoff-Partikel aus der Luft, darunter eben auch die Corona-Viren.