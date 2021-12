Corona im Kreis Mettmann : Höhere Inzidenz, aber weniger Patienten im Krankenhaus

Kreis Mettmann Gestorben sind laut Mitteilung des Kreisgesundheitsamtes vom Wochenende eine 71-jährige Frau aus Velbert und ein 91-jähriger Mann aus Wülfrath. Damit zählt der Kreis Mettmann insgesamt 843 Corona-Tote seit März 2020.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen wurden im Kreis am Sonntag 2893 Infizierte erfasst, 37 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 289 (-9), in Haan 167 (+7), in Heiligenhaus 205 (-1), in Hilden 277 (-13), in Langenfeld 259 (+4), in Mettmann 251 (+12), in Monheim 282 (-10), in Ratingen 539 (+2), in Velbert 549 (-14) und in Wülfrath 75 (-5).