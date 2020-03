Corona-Ticker : Corona: Im Kreis Mettmann steigt die Zahl der Erkrankten auf 320

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken (und unbestätigten Verdachtsfälle) Für Sonntag vermeldet das Gesundheitsamt des Kreises Mettmann 49 Covid-19-Kranke in Langenfeld und 24 in Monheim.

Inzwischen ist auch das fünfte Todesopfer zu beklagen. Eine 84-jährige Frau aus Velbert mit beeinträchtigtem Immunsystem ist an den Folgen der Corona-Infektion verstorben. Insgesamt gibt es im Kreisgebiet inzwischen 320 Corona-Kranke und 511 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 32, in Haan 23, in Heiligenhaus 3, in Hilden 19, in Mettmann 39, in Ratingen 53, in Velbert 65 und in Wülfrath 13. 36 Personen konnten inzwischen als geheilt aus der Überwachung entlassen werden.