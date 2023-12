Langenfeld und Köln Betrüger machen mehr als 16 Mio. Euro mit fiktiven Corona-Testzentren

Das Gericht sah es in seinem am Dienstag verkündeten Urteil als erwiesen an, dass die beiden Hauptangeklagten im Frühjahr 2022 den Betrieb von zehn Teststationen in Köln sowie Langenfeld vorgetäuscht und dadurch zu Unrecht mehr als 16 Millionen Euro von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) erhalten hatten. Verurteilt wurden sie wegen schweren Betrugs in bis zu 25 Fällen.