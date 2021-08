Neue Regeln auch in Langenfeld : Corona: Ab Montag gilt die Inzidenzstufe 2

Langenfeld Die Regeln werden wieder leicht verschärft. Größere Volksfeste und Partys sind nicht mehr erlaubt. Für die Innengastronomie gilt eine Testpflicht.

(RP) Es ist damit zu rechnen, dass am Samstag, 14. August, zum achten Mal in Folge die 7-Tages-Inzidenz über dem Wert 35 liegt. Das würde bedeuten, dass im Kreis Mettmann und somit auch in Langenfeld ab Montag, 16. August, die Inzidenz-Stufe 2 in Kraft tritt. Die Folge wäre wieder eine etwas strengere Handhabung der Regelungen.