Langenfeld : Sie ist die Betriebsrenten-Flüsterin

Langenfeld Cordula Vis-Paulus aus Langenfeld ist nominiert bei bedeutendem Wirtschaftspreis des Mittelstandes 2019.

Die gelernte Bankkauffrau mit relevanten Zusatzqualifikationen ist Agenturleiterin einer Lebensversicherung. Sie scheut nicht die trockenen (Un-)Tiefen des Arbeitsrechts, der Steuervorschriften und des Sozialversicherungsrechts. Vielmehr schafft es die lebhafte Mittfünfzigerin, Chefs und Mitarbeitern das komplexe Thema baV auf innovative Weise näher zu bringen. In Bewertungsportalen und von zufriedenen Auftraggebern wird sie sogar die „baV-Flüsterin“ genannt. In ihren Workshops recherchieren – nach einer kurzen Einführung – die Teilnehmer selbst. Mitmachspiele vertiefen das Thema und die Teilnehmer lernen, ihre späteren Alterseinkünfte selbst zu berechnen.

Einen Ausgleich vom Tagesgeschäft findet Vis-Paulus in der Musik. Schon vor der Banklehre lernte sie mit einem Stipendium als Jungstudentin bei Prof. Lucke an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt. Sie spielt heute noch die erste Geige im Jugendsinfonie-Orchester der Neuapostolischen Kirche NRW, das zuletzt im Oktober 2018 in Südafrika gastierte.