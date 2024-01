Cora gibt auf Keine zweite Dschungelkrone für Langenfeld

In Insekten baden oder Genitalien vertilgen: Wer an der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ teilnimmt, muss solche Prüfungen überstehen, um die Dschungelkrone und damit verbunden eine Siegprämie von 100.000 Euro für sich zu gewinnen. Mit Cora Schumacher wagte sich bereits zum zweiten Mal ein Langenfelder “Promi“ ins Dschungelcamp. Doch für Cora wird es weder ein Bad in Kakerlaken, noch ein Dinner mit Känguru-Hoden als Hauptgang geben. Die Langenfelderin verließ das Camp nach nur drei Tagen auf eigenen Wunsch. Und mit ihrem Austritt sind auch die Chancen auf eine zweite Dschungelkrone für Langenfeld dahin.