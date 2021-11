Concerto Langenfeld spielen : Beethoven und Haydn in der Stadthalle

Endlich kann das Concerto Langenfeld – wie in vergangenen Zeiten beim Herbstkonzert – wieder vor Publikum aufspielen. Am 20. November stehen Beethoven und Haydn auf dem Programm. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Concerto Langenfeld tritt am 20. November mit den Vertretern der Alten Wiener Schule auf. Es ist das erste Konzert nach langer Corona-Pause.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isa Klaas

Mit einem Jahr Verspätung würdigt das Concerto Langenfeld den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens mit dem Klavierkonzert Nr.1. Schuld an diesem späten Genuss ist Corona. Am Samstag, 20. November, 20 Uhr, tritt das Langenfelder Sinfonieorchester nun nach der Pandemie zum ersten Mal wieder in einem Innenraum auf, und zwar in der Stadthalle mit Sicherheitsabstand natürlich. Es herrscht freie Platzwahl.

Das Publikum erwartet diesmal ein Konzert des virtuosen Pianisten, das zwischen 1795 und 1801 noch unter dem Einfluss des Vorbilds Mozarts stand. Aber auch Haydn, den Beethoven sehr bewunderte, steht auf dem Programm. Die Leitung hat Felix Krupa-Koltun. Meike Vogt sitzt als Solistin am Klavier.

Beethoven hat das Konzert Nr. 1 innerhalb von fünf Jahren immer wieder überarbeitet, bis es endlich seine Billigung fand. 1809 komponierte er noch verschiedene Kadenz-Fassungen, deren Wahl dem Pianisten freigestellt ist. Als das Klavierkonzert 1800 am Burgtheater in Wien uraufgeführt wurde, hatte Beethoven längst das Erbe Mozarts in der Gunst der Wiener Musikfreunde und Mäzene angetreten.

Die Hörfähigkeit des großen Komponisten nahm allerdings schon in frühen Wiener Jahren merklich ab. Die Tatsache, dass Beethoven seine großen Werke wohl nahezu ertaubt komponierte, verstärkt seinen Ruf als musikalisches Genie.

Gespielt werden auch zwei Symphonien von Haydn: Nr. 6 und Nr. 25. Beethoven übersiedelte extra nach Wien, um Unterricht bei seinem großen Vorbild zu nehmen. Haydn hatte 30 Jahre zuvor schon eine Festanstellung am Hof des Fürsten Esterhazy erhalten. Die relative Abgeschiedenheit am Hof des Fürsten im Burgenland führte, wie Haydn es selber einschätzte, zu seinem eigenen Musikstil.

Er hat nicht nur so bekannte Werke wie die Melodie unserer Nationalhymne und Die Schöpfung komponiert, er hinterließ bei seinem Tod 107 Sinfonien, 14 Messen, sechs Oratorien, 24 Opern, mehrere hundert kammermusikalische Werke sowie Werke für Instrumentalsolisten und Vokalwerke. Haydn wird von Zeitgenossen als ein liebenswürdiger und geselliger Mensch beschrieben, sein Humor und Optimismus aber auch Disziplin sind zweifellos auch in seinen Kompositionen erkennbar. Beide Werke, die in der Stadthalle aufgeführt werden, entstanden zwischen 1760 und 1761. Haydn und Beethoven sowie Mozart gelten als Vertreter der Alten Wiener Schule.