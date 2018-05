Langenfeld : Comma im Marktkarree verdoppelt Fläche

Langenfeld Das Bekleidungsgeschäft Lieblingsplatz/Comma Store im Langenfelder Marktkarree hat sich vergrößert. Laut Betreiber TK Fashion Group hat sich die Fläche des vor drei Jahren eröffneten Ladens verdoppelt. "Das Markenrepertoire konnte neben den bereits bestehenden Labels Opus, Comma und Cartoon um folgende Anbieter erweitert werden: Yaya, Soya Concept, Someday, Rich and Royal, Zero und Liebeskind Berlin", teilte TK-Geschäftsführer Thomas Kronefeld mit. Filialleiterin Aynur von Bohuszewicz ergänzt: "Erstmalig werden in einem Lieblingsplatz-Store auch die Marken Mos Mosh sowie Selected Femme aus der Bestseller-Group zu finden sein.

" Kronefeld spricht von einem auf Langenfeld bezogenen "individuellen Markenkonzept". Sein Unternehmen sei vom Standort Langenfeld mit seinen Kunden überzeugt: "Dank der aktiven Stadtverwaltung und der Hilfe des Citymanagements passt hier einfach das gesamte Angebot". Bürgermeister Frank Schneider gibt das Lob zurück: "Die Lieblingsplatz/Comma-Filiale ist seit dem Start vor drei Jahren ein attraktiver Part in der Shoppingmitte Langenfeld geworden."

(gut)